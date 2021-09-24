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Загитова и Медведева станут ведущими вечера в честь юбилея школы «Самбо-70» в Кремле
Шоу-бизнес
Загитова и Медведева станут ведущими вечера в честь юбилея школы «Самбо-70» в Кремле
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / Anatoly Lomokhov / Dmitry Golubovich

Москва, 24 сентября. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и серебряный призер игр в Пхенчхане Евгения Медведева собираются вместе выйти на сцену в Кремле в честь 50-летия школы «Самбо-70», пишет Teleprogramma.pro.

Руководитель школы Ренат Лайшев заявил, что на торжественный вечер были приглашены все выпускницы, с которыми в разное время занималась Этери Тутберидзе — культовый российский тренер по фигурному катанию, которая работает со спортсменами в одиночном катании.

«А вести будут Загитова и Медведева вместе. Будет ли Трусова? Приглашены все девчонки, но конкретно сказать не могу», — указал Лайшев.

Алина Загитова и Евгения Медведева не вошли в число претенденток на Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Но при этом официально свою карьеру они до сих пор не завершили. По мнению многих экспертов, девушки уже не смогут достичь результатов прежнего уровня.

Также недавно стало известно о возможном участии фигуристок вместе с Алексеем Ягудиным в гала-шоу «Влюбленные в фигурное катание». Помимо этого в сети появлялась и информация о том, что тиктокер Даня Милохин сможет принять участие в шоу «Ледниковый период».

В фигурном катании в последнее время очень много новостей. Так, например, фигуристка Анна Погорилая недавно рассказала, как изменилась ее жизнь после рождения ребенка. А Алена Савченко неожиданно прекратила поиск нового партнера для катания.

Известно также и о травме одного из самых молодых фигуристов, сына Евгения Плющенко Александра, которого мать называет «Гном Гномыч». Мальчик сломал руку во время игры в футбол, но при этом смог продолжить занятия на льду. А Элизабет Турсынбаева и вовсе объявила о завершении карьеры.

Ранее сообщалось, как фигуристка Александра Трусова снялась с произвольной программы на этапе КР по фигурному катанию.

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Все новости / Шоу-бизнес / Загитова и Медведева станут ведущими вечера в честь юбилея школы «Самбо-70» в Кремле
спорт медведева фигурное катание ягудин загитова ведущие самбо-70
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