Российские власти намерены усилить контроль за выпуском минеральной воды

Москва, 24 сентября. Государство собирается усилить контроль за производством минеральной воды. Для этого, в частности, планируется запустить автоматизированную информационную систему.

Минпромторг РФ и Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) планируют подписать соглашение, в рамках которого будет разработана специализированная система. Они полагают, что ее создание поможет пресечь поток контрафактной продукции, передает РБК.

Кроме того, с декабря 2021 года в России начнется маркировка минеральной воды в системе «Честный знак». А с 1 марта следующего года помечать будут всю питьевую воду. При этом на добычу воды, имеющую лицензию Роснедр, маркировка не распространяется. Власти считают, что новая система должна восполнить этот пробел.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев ранее напомнил о грядущем втором этапе маркировки молочной продукции. Министр подчеркнул, что представителям отрасли стоит заранее готовиться к нему.