Главы МИД России и Японии договорились развивать двусторонние отношения

Нью-Йорк, 24 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Нью-Йорке с японским коллегой Тосимицу Мотэги.

Как сообщил генсек японского правительства Кацунобу Като, переговоры состоялись на полях Генассамблеи ООН. В ходе получасовой встречи стороны договорились использовать различные возможности для продолжения диалога.

«Министры обсудили вопросы заключения мирного договора, совместной экономической деятельности, обменов и бизнеса на четырех северных островах, гуманитарных обменов, экономики, обеспечения безопасности и другие вопросы», — рассказал Като представителям СМИ.

В результате встречи главы внешнеполитических ведомств пришли к мнению, что необходимо продолжать обсуждение ситуации для развития российско-японских отношений. Последние переговоры дипломатов состоялись более полутора лет назад, что связано с пандемией коронавируса.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель стал инициатором курьезной ситуации на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Европейский дипломат перепутал расписание встреч и попытался «вне очереди» начать переговоры с Сергеем Лавровым.