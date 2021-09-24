Кто и почему мешает продвижению российских вакцин на мировой рынок

Регистрация «Спутника V» в Европе постоянно откладывается, хотя серьезных вопросов к вакцине нет. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) регулярно распространяет фантастические объяснения причин того, почему чиновники ЕМА отказывают в регистрации российских вакцин от COVID-19. Евробюрократы всерьез говорят о недостатке клинических испытаний или о возможных побочных эффектах, которые могут наблюдаться после введения вакцины в ходе испытаний, хотя «Спутником V» привиты уже сотни миллионов жителей Земли, и подобных данных накоплено очень много.

Следует ли России бойкотировать участие в ПАСЕ и других европейских структурах, пока там не отменят ограничения на передвижения российских делегатов? Не пора ли засудить западных бюрократов за очевидную дискриминацию и лоббирование интересов западных фармкомпаний? Не следует ли в ответ закрыть российский рынок для сомнительных западных препаратов, например гомеопатических снадобий и БАДов?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят эпидемиологи и эксперты.

Прямой эфир состоится в пятницу, 24 сентября, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

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