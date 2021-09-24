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Спортивный директор «Вольфсбурга» опроверг интерес «Спартака» к форварду Мбабу

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 09:30
Спорт
Спортивный директор «Вольфсбурга» опроверг интерес «Спартака» к форварду Мбабу
Global Look Press  /  Soeren Stache/dpa

Вольфсбург, 24 сентября. Спортивный директор «Вольфсбурга» Йорг Шмадтке отреагировал на информацию, что московский «Спартак» в летнее трансферное окно делал предложение о покупке Кевина Мбабу.

По словам футбольного функционера, он ничего не слышал о предложении клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я слышал об интересе к Мбабу от многих команд, но могу точно сказать, что от «Спартака» предложения не поступало», — передает слова Шмадтке «Евро-Футбол.Ру».

Ранее представитель Мбабу отреагировал на новость о том, что московский клуб интересовался форвардом этим летом. В текущем сезоне Бундеслиги игрок провел семь матчей и отметился одной голевой передачей. Контракт 26-летнего нападающего с «волками» рассчитан до лета 2023 года.

На прошлой неделе стали известны требования полузащитника «Спартака» и сборной России Зелимхана Бакаева относительно нового контракта с красно-белыми. Отмечалось, что хавбек хочет удвоенную заработную плату.

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футбол спартак бундеслига рпл мбабу
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