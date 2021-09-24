Курс доллара к рублю на старте торгов остался без изменений

Москва, 24 сентября. Курс доллара сохранил позиции и составил 72,84 рубля, свидетельствуют данные торговой сессии на Московской бирже, открывшейся 24 сентября.

Биржевой курс евро, в свою очередь, снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5,75 копейки и составил 85,45 рубля за денежную единицу.

Банк России ранее понизил официальные курсы иностранных валют на пятницу. Так, нацвалюта США подешевела на 15,61 копейки и достигла отметки в 72,7245 рубля. Евро также потерял 28,49 копейки и составил 85,204 рубля за денежную единицу.

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин ранее заявил, что в процессе продажи валюты практически невозможно определить, когда выгодно проводить обменные операции. Но при этом рубль получает наибольшую поддержку благодаря налоговому периоду в двадцатых числах каждого месяца. Именно в это время компании конвертируют доллары в российскую валюту для проведения налоговых платежей.