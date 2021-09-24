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Американский политик Коутс предложила «сделать разрушительной» помощь «СП-2»
Политика
Американский политик Коутс предложила «сделать разрушительной» помощь «СП-2»
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 24 сентября. Президент США Джо Байден должен превратить любое содействие проекту «Северный поток — 2» в разрушительное событие, уверена бывшая замсоветника по нацбезопасности Виктория Коутс.

Политик работала при администрации экс-главы государства Дональда Трампа. По мнению бывшей чиновницы, действующий президент должен принять меры для противодействия трубопроводу.

«Мы можем удвоить санкции, чтобы сделать любую помощь "Северному потоку — 2" экономически разрушительной», — подчеркнула Виктория Коутс в статье для одного из американских изданий.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о попытках Соединенных Штатов «штамповать» антироссийские санкции по «Северному потоку — 2». При этом Вашингтон не привязывает введенные ограничительные меры к действительности, рестрикции стали просто частью политики сдерживания, пояснила дипломат.

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санкции сша Северный поток — 2
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