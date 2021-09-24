Минтруд России указал на особенности выдачи зарплаты в выходной день

Москва, 24 сентября. Дату выдачи предприятием денежных средств при выпадении зарплатного дня на выходной назвали в Минтруде России.

Согласно информации из официального Instagram Министерства труда Российской Федерации, граждане получают свой заработок в другую дату, если день выдачи зарплаты выпадает на нерабочий праздничный день, либо выходной. Об этом пишет «ФедералПресс».

Представители ведомства разъясняют, что в таком случае деньги выплачиваются заранее, как правило, в предшествующий дню зарплаты день. Отмечается, что каждая организация самостоятельно выбирает день выдачи сотрудникам денег.

Как указывается в посту в социальной сети, выплата заработной платы осуществляется не позднее последнего рабочего дня перед днем выплаты, который приходится на выходной.

Данные недавно проведенного университетом «Синергия» исследования показывают, что большая часть жителей России хотела бы получать от 50 до 70 тыс. рублей, чтобы комфортно жить.