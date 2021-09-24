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Прямая угроза Китаю: США разместят свои боевые самолеты в Австралии
Весь мир
Прямая угроза Китаю: США разместят свои боевые самолеты в Австралии
wikipedia.org  /  U.S. Navy / Public Domain

Новый военно-политический блок AUKUS, образованный Соединенными Штатами Америки, Великобританией и Австралией всего несколько дней назад, уже пестрит воинственной риторикой в международном информационном пространстве. Не успела осесть пыль после грандиозного скандала с расторжением крупнейшего оборонного контракта по строительству подводных лодок между Францией и Австралией в пользу атомных субмарин, предлагаемых Канберре Штатами, как в Вашингтоне заявили о новых планах, ставящих под угрозу относительно мирное существование всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

Так, недавно, генерал Кеннет Вильсбах, командующий ВВС США на Тихом океане, заявил, что его ведомство разрабатывает планы по развертыванию (под этим словом подразумевается передислокация подготовленной к бою техники в районы боевого применения) авиационных группировок военно-воздушных сил на аэродромах Австралии. Оттуда американская авиация сможет выполнять поставленные перед ней задачи.

Военное присутствие, по словам генерала, может быть представлено практически всеми типами боевых самолетов, имеющихся на вооружении ВВС США.

«Это могут быть F-22, F-35, F-16, F-15, B-52 и B-1», — заявил Вильсбах.

Генерал также добавил: «Если Австралия согласится на это». Последняя ремарка, очевидно, была сделана для создания видимости самостоятельности Австралии в принятии этого решения, однако нет никаких сомнений в том, что Канберра не сможет противиться выполнению планов по развертыванию американской боевой авиации, если на то поступит соответствующее распоряжение из Вашингтона.

Из перечисленных генералом типов самолетов два последних являются стратегическими ракетоносцами. Они способны на большую дальность нести крылатые ракеты AGM-158 JASSM и планирующие бомбы AGM-154 JSOW, которые позволяют поражать различные цели на дальности 900 и 120 км соответственно от точки пуска. Совокупность дальности полета — как собственной, так и вооружения — позволит ракетоносцам США, действующим с территории Австралии, при необходимости работать на всю глубину Китая. Это и вызвало негативную реакцию Пекина на прозвучавшее из уст генерала Вильсбаха сообщение.

Кроме того, ряд перечисленных истребителей также обладает возможностью применения указанных крылатых ракет и планирующих авиабомб, правда, с существенно меньшей дальностью собственного полета. Тем не менее, как полагают специалисты, использование аэродромов Австралии как базовых вкупе с несколькими аэродромами «подскока», например, на Филиппинах, также позволит даже истребителям действовать по целям, расположенным на территории КНР.

Согласится ли Канберра на размещение американских самолетов, принимая во внимание, что таким образом территория страны становится объектом внимания для авиации и ракетных войск Китайской Народной Республики, а весь Азиатско-Тихоокеанский регион погружается в пучину новой гонки вооружений, инициированной из-за океана?

Согласится, конечно. Министр обороны островного государства Питер Даттон на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Австралии Марис Пэйн, министром обороны США Ллойдом Остином и госсекретарем Энтони Блинкеном заявил, что Австралия и Штаты стремятся к углублению существующего партнерства.

«Углубление будет происходить за счет ротационного развертывания всех типов американских самолетов в Австралии, а также создания полноценной системы материально-технического обеспечения и технического обслуживания», — заявил Даттон.

Собственно, вот и все: решение принято и, как показывает практика, будет исполнено. Отныне в мире зарождается новая горячая точка. Даже целый регион, напряжение в котором на многие десятилетия теперь будет определять международную политику, разделяя мир на две цивилизации, на два основных полюса. Пока ситуация не выходит из стадии «холодной войны», но нет никаких гарантий, что война не станет горячей.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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сша австралия китай алексей суконкин
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