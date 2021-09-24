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МИД КНДР назвал отказ США от двойных стандартов главным условием для мирного договора

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 09:23
Армия
МИД КНДР назвал отказ США от двойных стандартов главным условием для мирного договора
 /  Федеральное агентство новостей

Пхеньян, 24 сентября. Подписание мирного договора между Пхеньяном и Вашингтоном в нынешней ситуации не дает гарантий прекращения давления на Северную Корею, заявил замглавы МИД КНДР Ри Тхэ Сон.

По его словам, принятие такого документа не сможет урегулировать текущие разногласия и обеспечить деэскалацию напряженности на Корейском полуострове. Более того, уверен дипломат, договор может использоваться «в качестве прикрытия враждебной политики США».

«Пусть сотни раз провозгласят окончание войны, но ничто не изменится, пока не изменится политическая обстановка вокруг нас и не изменится враждебная политика США», — сказал Ри Тхэ Сон.

В этой связи он призвал американскую администрацию отказаться от двойных стандартов в отношении КНДР. По словам чиновника, это является главным условием для обеспечения стабильности и подписания мирного соглашения.

Ранее сообщалось, что КНДР провела испытания новой крылатой ракеты. Тестовый полет прошел после совместных учений США и Южной Кореи. В Пхеньяне, как пишет «Царьград», эти маневры назвали предательством.

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сша кндр ри тхэ сон
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