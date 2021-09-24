Авианосец «Адмирал Кузнецов» вернется в состав ВМФ РФ в 2023 году

Москва, 24 сентября. Военно-морской флот России получит авианосец «Адмирал Кузнецов» в 2023 году, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

По его словам, передача судна состоится в срок, если специалисты не выявят какие-либо дефекты в конструкции.

«У нас по контракту все доковые работы должны завершиться к началу 2023 года, с этим все в порядке. Проблема, в другом», — рассказал Рахманов в комментарии РИА Новости.

Дело в том, что в рамках соглашения о ремонте и модернизации корабля предполагалось техобслуживание одного двигателя. Позднее выяснилось, что ремонт необходим всем четырем агрегатам. Тем не менее, как утверждает Рахманов, это не повлияет на сроки передачи судна.

Ранее американские аналитики заявляли, что новое вооружение российского авианосца может удивить Запад. Так, на борту судна могут появиться ракетные системы.