Бывший зампрокурора Таганрога пойдет под суд за взятку

Ростов-на-Дону, 24 сентября. Бывший заместитель прокурора Таганрога Виктор Плюшкин отправится под суд за получение взятки. Об этом накануне сообщила пресс-служба Следственного комитета Ростовской области.

В ведомстве отметили, что расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя прокурора города Таганрога, исполняющего на момент преступления обязанности прокурора Пролетарского района Ростовской области, завершено. В настоящее время его обвиняют в получении взятки в размере 100 тысяч рублей, которую ему передали в марте текущего года за непривлечение к ответственности одного предпринимателя после прокурорской проверки.

В пресс-службе добавили, что обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ после передачи денежных средств и уволен из органов. В процессе расследования уголовного дела на все имущество обвиняемого был наложен административный арест на общую сумму более 10 млн рублей.

В настоящее время следствию удалось собрать достаточную доказательную базу с утвержденным обвинительным заключением, чтобы передать дело в суд для рассмотрения по существу.

Ранее ФАН рассказывал, как суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил в СИЗО начальника одного из подразделений ВСЖД. Фигуранту предъявлено обвинение в получении крупной взятки.