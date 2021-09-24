«Этот день в истории». Что произошло 24 сентября, праздники, факты, люди

Сотни событий происходят каждый день. О самых интересных мы расскажем вам в ежедневном проекте «Этот день в истории».

Системные аналитики сегодня отмечают свой праздник. Чествовать людей, которые для большинства из нас занимаются сложной и непонятной работой, решил американец Тед Кекатос. Мужчина 20 лет проработал системным аналитиком и решил, что труд коллег нужно как-то отметить. В 2000 году в Чикаго устроили масштабный пикник по случаю празднования дня системного аналитика.

Известная российская поэтесса, писатель и переводчик Лариса Рубальская отмечает сегодня свой 76-й день рождения. Талант Рубальской любим миллионами россиян, она написала стихи к таким песням, как «Доченька», «Свет в твоем окне», «Моя судьба», «Угонщица» и другие. Алла Пугачева, Михаил Боярский, Алсу, Филипп Киркоров и еще десяток популярных артистов исполняли в разное время песни, написанные Ларисой Рубальской.

А чем еще нам запомнится 24 день сентября. вы узнаете в новом выпуске проекта «Этот день в истории».