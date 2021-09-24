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Лента
24 сентября 10:20
10:19
Происшествия
В Приамурье арестованы замглавы УМВД и его подчиненные по делу о получении взятки
10:18
Армия
ВМФ России продолжает наблюдение за вошедшими в Черное море кораблями НАТО
10:17
Экономика
«Газпром» заявил об абсурдности обвинений в недостаточных поставках топлива в Европу
10:15
Общество
Филипп Янковский представил фильм «Иван Денисович» в Петербурге
10:14
Спорт
Нападающий «ПСЖ» Месси не сыграет против «Монпелье»
10:12
Армия
Алиев: Азербайджан подал заявки на закупку нового оружия у России
10:11
Экономика
Госдума оснастит депутатов китайскими смартфонами Realme
10:09
Общество
Кто и почему мешает продвижению российских вакцин на мировой рынок
10:07
Наука
Обитающая в Мьянме рыба с крошечным мозгом оказалась новым видом из рода Danionella
10:07
Общество
Иммунолог Болибок назвал сроки появления осложнений после заражения коронавирусом
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«Этот день в истории». Что произошло 24 сентября, праздники, факты, люди
Видео

Сотни событий происходят каждый день. О самых интересных мы расскажем вам в ежедневном проекте «Этот день в истории».

Системные аналитики сегодня отмечают свой праздник. Чествовать людей, которые для большинства из нас занимаются сложной и непонятной работой, решил американец Тед Кекатос. Мужчина 20 лет проработал системным аналитиком и решил, что труд коллег нужно как-то отметить. В 2000 году в Чикаго устроили масштабный пикник по случаю празднования дня системного аналитика.

Известная российская поэтесса, писатель и переводчик Лариса Рубальская отмечает сегодня свой 76-й день рождения. Талант Рубальской любим миллионами россиян, она написала стихи к таким песням, как «Доченька», «Свет в твоем окне», «Моя судьба», «Угонщица» и другие. Алла Пугачева, Михаил Боярский, Алсу, Филипп Киркоров и еще десяток популярных артистов исполняли в разное время песни, написанные Ларисой Рубальской.

А чем еще нам запомнится 24 день сентября. вы узнаете в новом выпуске проекта «Этот день в истории».

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этот день в истории
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