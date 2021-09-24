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Крис Пратт озвучит Марио в новом мультфильме

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 09:18
Общество
Крис Пратт озвучит Марио в новом мультфильме
Кадр из фильма «Великолепная семерка»

Вашингтон, 24 сентября. Компания Nintendo анонсировала мультфильм об известном персонаже видеоигр Марио. Озвучиванием героев будут заниматься актеры Крис Пратт и Аня Тейлор-Джой.

Пратт озвучит главного героя мультфильма — Марио, а принцесса Пич заговорит голосом звезды сериала «Ход королевы». Сколько знаменитости получат за работу над проектом, неизвестно. Кроме Пратта и Тейлор-Джой, в мультфильме заняты Чарли Дэй, Джек Блэк, Сет Роген, Себастьян Манискалко.

Производством мультфильма занимается студия Illumination. Релиз анимационной картины намечен на конец 2022 года.

В конце лета издание Variety составило рейтинг голливудских звезд сериалов с самыми высокими доходами. Возглавил список Крис Пратт, который за эпизод в сериале «Список смертников» получил 1,4 миллиона долларов. В тройку лидеров вошли Джефф Бриджес и Брайан Крэнстон.

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