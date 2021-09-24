Кумиры российской молодежи: кто они и почему такие странные

Глава Крыма Сергей Аксенов считает неправильным выбор кумиров у современной российской молодежи, поскольку те не приносят никакой пользы обществу.
«Сегодня мы видим, как акценты смещаются и кто пользуется доверием среди молодежи. Эти люди — блогеры, шоу-бизнес... Там нет ни врачей, ни педагогов, ни Героев России. Извините меня, там самое дно в этой десятке, люди, которые никакой пользы стране не приносят», — возмутился чиновник.
Аналогичного мнения придерживаются и многие другие политики, причем не только в России.
Кто они — сегодняшние кумиры российской молодежи? Почему почти все они используют нецензурную лексику? Почему их стихи и тексты так пошлы и бездарны? Провокации и тупые шутки — это все, что могут предложить молодежные кумиры своей публике, или есть что-то достойное? Почему современные подростки так отличаются от советской молодежи или от молодежи 90-х годов?
Эти и другие вопросы в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» мы обсудим с директором Санкт-Петербургского творческого объединения «Культурная столица», директором Международной ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, членом Российского творческого союза работников культуры Алексеем Матвеевым.
Брифинг Алексея Матвеева состоится в пятницу, 24 сентября, в 13:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Прямой эфир пройдет — здесь.
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