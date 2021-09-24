Мегабатареи Илона Маска не спасли Австралию от недостатка мощности

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Хваленый аккумулятор Илона Маска под названием «Большая батарея» (Big Battery) не выдавал в сеть электричество на протяжении четырех месяцев, хотя компания миллиардера исправно получала за это деньги. Австралийский регулятор энергетики (AER) подал иск против компании Маска Neoen SA, требуя по 100 тысяч австралийских долларов за каждое нарушение контракта, причем общий размер ущерба может достичь нескольких миллионов долларов. В компании Маска обвинения отрицают и готовятся к судебному процессу с регулятором.

Зачем Маск полез в Австралию

Резервные накопители энергии имеют решающее значение для предотвращения отключений электроэнергии в Австралии, которая все больше зависит от ветряных и солнечных электростанций. Энергия от ветряков и солнечных станций по определению непостоянна, а на помощь от соседей, как в случае Германии, Австралии надеяться нечего. Ведь самый маленький континент на нашей планете — это остров, к тому же удаленный от других цивилизационных центров.

Еще одной проблемой Австралии является недостаток воды и перепадов рельефа. Несмотря на то, что континент со всех сторон омывается морем, большая часть его прибрежного рельефа — равнинная, что затрудняет сооружение классических и надежных накопителей энергии — гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС). Поэтому австралийские энергетики были готовы на любые эксперименты, чтобы удержать от распада разваливающуюся от избытка ветряков и солнечных панелей энергосистему континента.

Таким «чудесным ответом» для задачи аккумуляции зеленой электроэнергии должно было стать энергохранилище Hornsdale Power Reserve компании Neoen Илона Маска. На момент включения в 2017 году оно было самым большим аккумулятором в мире, за что его назвали «Большой батареей». Принятие решения о сооружении Big Battery сопровождалось мощной пиар-компанией: Маск лично в своем блоге в Twitter заявил, что его компания может предотвратить отключения электричества в Южной Австралии с помощью своих батарей Megapack, после чего у национального австралийского регулятора AER не было даже малейшей возможности «увильнуть» от контракта.

Впоследствии, конечно, выяснилось, что Маск продал австралийцам одно из самых дорогих решений по аккумуляции электроэнергии: установка его батареи подняла оптовые цены на электроэнергию в Южной Австралии практически вдвое, а на пике мощность от Big Battery продавалась даже в десять раз выше обычного тарифа генерации. Но деваться сетям было некуда — в противном случае им бы пришлось отключать потребителей от электроэнергии и платить еще большие штрафы.

Но, как оказалось, компания Маска не просто гребла лопатой сверхприбыли, но и банально обманывала своих клиентов.

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В чем обвиняют компанию Маска

Национальный австралийский регулятор AER заявил, что Hornsdale Power Reserve по контракту обязан был направлять запасенную энергию в сеть с июля по ноябрь 2019 года во время нарушений частоты и перепадов напряжения, однако требуемая энергия не была поставлена по мере необходимости. Хотя сетевые компании исправно оплачивали услуги Neoen.

Регулятор требует для Маска штрафов и судебных издержек за значительное количество нарушений за этот четырехмесячный период. Каждое нарушение правил национального рынка электроэнергии влечет за собой максимальный штраф в размере 100 тысяч австралийских долларов, что грозит Маску потерей нескольких миллионов долларов и совершенно подпорченной деловой репутацией.

«Жизненно важно, чтобы генераторы делали то, что они заявляют, если мы собираемся поддерживать свет на рынке в условиях перехода на переменную возобновляемую генерацию», — заявила председатель AER Клэр Сэвидж.

В компании Маска Neoen обвинения AER отрицают. Ее глава Луис де Самбуси заявил, что Big Battery доказала свою важность для поддержания стабильности энергосистемы. В свое оправдание компания заявляет, что события июля-ноября 2019 года были лишь «временными трудностями», а в дальнейшем батарея Маска сыграла важную роль в поддержании безопасности системы в начале и середине 2020 года. В начале 2020 года, когда в Австралии лето, во время аномальной жары вышла из строя межштатная линия электропередач, а второй раз Big Battery пригодилась в мае, когда произошел взрыв на угольной электростанции в Квинсленде.

Важно то, что решение AER было принято в тот момент, когда компания Neoen столкнулась с потенциальными задержками в запуске своей самой большой батареи в Австралии — Victoria Big Battery мощностью 450 МВт-часов — после пожара в одном из мегапаков Tesla. Батарея Victoria должна была быть включена к началу лета в южном полушарии, которое начинается в декабре, но теперь ее запуск однозначно будет отсрочен.

В головной компании Илона Маска — Tesla — отказались комментировать ситуацию с судебным разбирательством в Австралии. Хотя, подчеркнем, решение об установке Big Battery принималось во многом благодаря авторитету Маска, который предлагал Австралии «счастливое избавление» от проблемы отключения электроэнергии.

А теперь выясняется, что это решение было не только сверхдорогим, но и частично — мошенническим.