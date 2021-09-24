Как и зачем россияне помогают друг другу на дорогах

Движение «Взаимопомощь на дорогах» охватило всю Россию: группы самопомощи есть в каждом регионе страны и насчитывают десятки, а то и сотни тысяч участников.
Зачем россияне тратят свое личное время и ресурсы на безвозмездную помощь незнакомым автомобилистам? Не расхолаживает ли подобная помощь автовладельцев, не считающих нужным закинуть в багажник хотя бы насос или не следящих за состоянием аккумулятора? Не отбирают ли подобные группы хлеб у профессиональных автосервисов? Должно ли государство или СМИ популяризировать подобные сообщества? Кто входит в подобные группы — люди, имеющие слишком много свободного времени, или просто широкой души граждане? Есть ли среди объектов помощи те, кто садится на шею подобным сообществам? Нет ли желания у членов сообщества официально объединиться в партию или общественное движение?
На эти и другие вопросы в студии пресс-центра «Патриот» ответит Григорий Каранкевич, один из организаторов сообщества «Взаимопомощь на дорогах СПб и ЛО» (ВНД78).
Брифинг Григория Каранкевича состоится в пятницу, в 11:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Прямой эфир пройдет — здесь.
Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.
Контакты пресс-центра «Патриот»:
197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.
Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru
Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94
Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55