Как и зачем россияне помогают друг другу на дорогах

Движение «Взаимопомощь на дорогах» охватило всю Россию: группы самопомощи есть в каждом регионе страны и насчитывают десятки, а то и сотни тысяч участников.

Зачем россияне тратят свое личное время и ресурсы на безвозмездную помощь незнакомым автомобилистам? Не расхолаживает ли подобная помощь автовладельцев, не считающих нужным закинуть в багажник хотя бы насос или не следящих за состоянием аккумулятора? Не отбирают ли подобные группы хлеб у профессиональных автосервисов? Должно ли государство или СМИ популяризировать подобные сообщества? Кто входит в подобные группы — люди, имеющие слишком много свободного времени, или просто широкой души граждане? Есть ли среди объектов помощи те, кто садится на шею подобным сообществам? Нет ли желания у членов сообщества официально объединиться в партию или общественное движение?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра «Патриот» ответит Григорий Каранкевич, один из организаторов сообщества «Взаимопомощь на дорогах СПб и ЛО» (ВНД78).

Брифинг Григория Каранкевича состоится в пятницу, в 11:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

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