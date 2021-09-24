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Жители Камчатки оказались одними из наиболее активных инвесторов в России
Экономика
Жители Камчатки оказались одними из наиболее активных инвесторов в России
Федеральное агентство новостей

Петропавловск-Камчатский, 24 сентября. Камчатский край попал в топ-10 российских регионов по количеству клиентов с ненулевыми брокерскими счетами на тысячу населения, заявили в камчатском отделении Центробанка.

По данным на 1 июля показатель в регионе равнялся 44 жителям на тысячу, тогда как в среднем по России он составлял 38. В Камчатском крае более 14 тыс. клиентов имеют фондированные счета на 12,1 млрд рублей, сообщает «Камчатка-информ». Средний размер такого счета равняется 884 тыс. рублей. Камчатка занимает 18 место по этому показателю в стране.

Всего жители региона открыли 32,7 тыс. брокерских счетов, включая 11,7 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Интерес к инвестированию проявляет каждый десятый житель полуострова, уточняет издание.

Ранее член Общественной палаты региона, атаман регионального отделения «Союза казаков-воинов России и зарубежья» Николай Бянкин заявил, что Камчатский край становится все более популярным у путешественников. Особенно туристический поток увеличился за время пандемии.

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камчатка инвестиции накопления
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