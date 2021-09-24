Дженнифер Энистон опровергла слухи о романе с Дэвидом Швиммером

Лос-Анджелес, 24 сентября. Актриса Дженнифер Энистон опровергла слухи о романе с коллегой по сериалу «Друзья» Дэвидом Швиммером.

Персонажи артистов были одной из самых обсуждаемых пар в сериале, и многие поклонники хотели бы видеть Энистон и Швиммера вместе и в реальности. Последний сам подогрел любопытство фанатов, когда в недавнем воссоединении каста в проекте от HBO Max признался, что во время съемок первых сезонов ситкома был влюблен в Энистон.

Издание Closer позже сообщило, что у пары состоялось свидание. Источник утверждал, что после участия в спецвыпуске Энистон и Швиммер возобновили общение. Инсайдеры также сообщали, что актеры начали переписываться сразу после съемок дополнительного эпизода. В прошлом месяце Дэвид якобы вылетел из своего дома в Нью-Йорке, чтобы встретиться с Дженнифер в Лос-Анджелесе. Они общались, пили вино и гуляли по виноградникам Энистон.

В интервью Marie Claire Australia актриса заявила, что ни слова об этом не слышала, поэтому не могла понять, на что намекают ее знакомые.

«А потом я зашла в Интернет, чтобы посмотреть, что происходит, и подумала: «Это самый смешной слух, о котором я никогда не слышала, но он был пресечен в кратчайшие сроки», — рассказала Энистон.

Ранее представитель Швиммера опроверг его отношения с Энистон. По его словам, «в слухах о романе нет правды».