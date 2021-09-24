Звезду «Гарри Поттера» госпитализировали после потери сознания во время игры в гольф

Мадисон, 24 сентября. Звезда Гарри Поттера» Том Фелтон потерял сознание во время игры в гольф. Соревнования проходили в штате Висконсин, США.

Во время турнира Фелтон добрался до 18 лунки и сообщил об ухудшении самочувствия. Через некоторое время он упал в обморок. К нему подбежали находившиеся там люди и помогли сесть.

Приехавшие врачи скорой на носилках унесли Тома с поля для гольфа. В это время актер уже пришел в сознание. Официальные представители не стали давать комментарии по этому поводу. В матче помимо Фелтона принимали участие бывшие спортсмены Теему Селянне, Майк Эрусон и Дэнои Янсен.

На днях актер отпраздновал свое 34-летие. На своей странице в Instagram Фелтон признался, что прошедшие года были очень веселыми и сейчас ему кажется, что самое лучшее только впереди. Также он поблагодарил поклонников за любовь и слова поздравления.

Недавно британский актер Дэниел Рэдклифф случайно спровоцировал слухи о съемке нового фильма о Гарри Поттере. После этого он прокомментировал возможность выхода еще одной части.