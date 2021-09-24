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Обращения в госорганы могут стать доступны через соцсети в России
Общество
Обращения в госорганы могут стать доступны через соцсети в России
pixabay.com  /  nastya_gepp

Москва, 24 сентября. Возможность использования соцсетей для отправки обращений в госорганы предложил создать директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Соответствующее письмо было направлено на имя главы Минцифры Максута Шадаева. Общественный деятель напомнил, что Конституция России и федеральный закон разрешают гражданам обращаться в государственные и муниципальные органы власти. Об этом сообщает RT.

Зыков отметил, что в настоящее время официальные обращения делаются с помощью почтовых отправлений или запросов через интернет-ресурсы соответствующих органов. На региональном уровне уже предпринимались попытки использовать социальные сети для коммуникации с гражданами.

Ранее стало известно, что российские власти планируют упростить порядок получения некоторых пособий. Среди них оказались выплаты неработающим женщинам и женам военнослужащих, которые имеют детей.

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