Политолог Ищенко: разрыв контракта между Францией и Австралией — политическое решение

Москва, 24 сентября. Прекращение договора на поставку подводных лодок между Францией и Австралией — это политическое решение. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

В интервью для YouTube-канала «Украина.ру» эксперт напомнил, что Канберра отказалась от кораблей Парижа и решила заказать их у Лондона и Вашингтона. При этом контрактные обязательства не изменились. Подлодки Британии и США стоят столько же, и построят ровно то же количество, что и было предусмотрено изначально.

«Я не думаю, что тут можно говорить о какой-то коммерческой, экономической составляющей, даже в плане большей или меньшей эффективности вооружений. Это чистое политическое решение. Это наши союзники, это наши друзья, они сейчас нас будут здесь в акватории Тихого океана защищать, а Франция может только продать подводные лодки, но защитить она нас не может, поэтому мы купим подводные лодки у тех, кто нас может защитить», — заявил Ищенко.

Ранее российский политолог Николай Стариков заявил, что появление оборонного союза AUKUS — это сигнал Китаю, России и щелчок по носу европейцам.