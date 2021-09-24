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Политолог Ищенко: «Газпрому» не стоит увеличивать транзит через Украину
Политика
Политолог Ищенко: «Газпрому» не стоит увеличивать транзит через Украину
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 24 сентября. России уже сейчас стоит прекратить пользоваться украинской газотранспортной системой, не дожидаясь 2024 года. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

В интервью для издания «Украина.ру» эксперт подчеркнул, что сейчас хоть и высокие цены на газ в Европе, но компания «Газпром» не «сушит» рынок. Она продолжает выполнять контрактные обязательства и даже слегка нарастила объемы. Увеличивать поставки еще больше, вероятно, Россия не может, и ей в любом случае не стоило бы этого делать.

«Украина потом использует это как доказательство того, что «Газпром» должен с ней перезаключить контракт после 2024 года. Она будет демонстрировать, что на протяжении нескольких лет подряд «Газпром» транзитировал через украинскую газотранспортную систему 60, 70 или 80 млрд кубов газа ежегодно», — отметил Ищенко.

Он добавил, что в Киеве найдутся те, кто будет поддерживать подобную позицию. Поэтому поставки голубого топлива стоит прекратить уже сейчас.

«Если «Газпром» вообще перестанет через украинскую трубу сейчас гнать газ, а будет только платить, потому что у него контракт «Качай или плати», вот если он будет платить за 40 млрд, но не будет гнать через украинскую трубу вообще ни одной капли газа, то к 2024 году, если эта труба еще будет в состоянии что-то там через себя прокачивать, «Газпром» совершенно спокойно скажет: «Ну, ребята, мы вот три года платили... Нам эта труба была не нужна, у нас только был контракт, так зачем она нам дальше, зачем нам опять контракт. Вы же видите, она все время была сухой, никаких контрактов»», — подчеркнул политолог.

Ранее заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова в интервью для Федерального агентства новостей заявила, что президент Украины Владимир Зеленский пытается «убедить» Еврокомиссию в том, что Украина может способствовать снижению цен на газ в Европе.

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