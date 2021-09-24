Украинский певец Богдан Муха в одночасье лишился всей семьи

Киев, 24 сентября. Семья участника украинского шоу «Голос страны» Богдана Мухи погибла от отравления в городе Коростень под Житомиром. Артист в эфире «ТСН» рассказал о трагедии.

Певец в одночасье лишился всей семьи. У него умерла мама, бабушка и тетя. Правоохранительные органы выясняют причину отравления.

«Я знаю, что моя бабушка, мама и тетя ели грибы, им было плохо», — пояснил певец.

По информации портала «Вести Украины», мать Мухи почувствовала себя плохо на работе. Ей предложили вызвать скорую помощь, но она отказалась в надежде, что ей станет лучше. Впоследствии женщина умерла.

Родственники, узнавшие о семейной трагедии, отправились к ней домой. Но им никто не открывал дверь. По приезде спасателей выяснилось, что в доме лежат два трупа — бабушки и тети исполнителя.

Правоохранительные органы при осмотре помещения обнаружили посуду с грибами и алкоголем. Есть предположение, что семья отравилась бледной поганкой. Но точную причину смерти трех человек выяснят специалисты после экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

Ежегодно большое количество людей страдают от отравления грибами. Врач-терапевт Нэя Георгиева предупредила, что даже съедобные грибы могут быть ядовитыми. Это может произойти из-за того, что они впитали в себя соли тяжелых металлов и радионуклиды.