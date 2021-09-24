Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 84

ФАН представляет 84-й выпуск рейтинга СМИ, активно продвигающих антироссийскую повестку. Разберем в нем новую подборку вбросов: СК проведет проверку в отношении профессора в Перми, в покушении на советника президента Украины Владимира Зеленского найден «русский след», Россия поддерживает каталонских сепаратистов. Подробнее — в нашем материале.

Итоги недели

«Эхо Москвы» пока остается на первой строчке нашего рейтинга. У издания 47 текстов антироссийской направленности. Издание Meduza1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) поднялось на вторую строчку — 41 текст. На третьем месте обосновался «Дождь»1 — 39 текстов.

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Напомним, фейк — это мистификация или намеренное распространение в инфопространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.

Проверка профессора

В соцсетях, а затем и в СМИ появилась информация о том, что Следственный комитет РФ проверит действия преподавателя пермского госуниверситета, который отказался прервать лекцию во время нападения. Якобы он нарушил нормы антитеррористической безопасности.

В СК опровергли проведение проверки. В ведомстве добавили, что к профессору у них нет вопросов.

Профессор кафедры русского языка Олег Сыромятников в день нападения рассказывал студентам про академика Лихачева и татаро-монгольское нашествие. В это время в аудиторию вбежала мать одной из студенток и сказала о стрельбе. Есть запись их разговора. Профессор продолжил занятие — согласился только выключить свет в аудитории, запер металлическую дверь и предостерег от паники.

Prt Scr vk.com / Олег Сыромятников

Как отметил эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков, тема преподавателя Сыромятникова возникла неслучайно. По замыслу начавших распространять запись его лекции во время ЧП, она должна была, по мнению эксперта, продемонстрировать его якобы некомпетентность. А далее в ход пошла традиционная сеть распространения фейков, цель которой — удар по всей системе образования.

«На самом же деле Сыромятников продемонстрировал образцовое спокойствие. И уж точно он предотвратил панику в аудитории, которая могла вылиться и в выпрыгивание из окон, и в выбегание под пули. Дождавшись в практически недоступной для нападавшего запертой аудитории официально объявленной эвакуации, преподаватель заслужил не травли, а благодарности. И никакого преступления в его действиях найти совершенно невозможно», — пояснил Сергей Простаков.

Публицист, политический аналитик Юрий Голубь заметил, что характерная черта обсуждения резонансных событий — всеобщий поиск виновных. Причем часто эта игра заводит вовсе не туда, куда нужно.

«Профессора, который в критический момент не допустил паники и продолжил работу, обвинили едва ли не в том, что он подставляет студентов под пули. Да еще и Следственный комитет приплели. Естественно, что у правоохранителей никаких вопросов к преподавателю не нашлось. Гораздо важнее проверить, каким именно способом убийца прошел все необходимые инстанции и получил разрешение на оружие», — добавил Юрий Голубь.

«Российский след»

Накануне автомобиль советника Владимира Зеленского обстреляли из автомата недалеко от села Лесники под Киевом. В машину попало более десяти пуль, три из них — в водителя, он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия назвал «российский след» в числе основных версий произошедшего.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что версия о «русском следе» в покушении на первого помощника украинского лидера Сергея Шефира не имеет ничего общего с реальностью.

«К сожалению, в наше время на Украине, что бы ни произошло, никто из действующих политиков <…> не в состоянии исключить «российского следа», — сказал представитель Кремля.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Сергей Простаков считает, что покушение на Шефира произошло во время рассмотрения законопроекта Зеленского «об олигархах» и борьбы президента с главой Верховной рады Дмитрием Разумковым. Многое свидетельствует о совершенно иных, чем объявлено, мотивах случившегося. Обстрел автомобиля велся по месту водителя, а не пассажира, поэтому, скорее всего, Шефир не являлся целью нападавших.

«Вероятно, это было достаточно серьезно подготовленной инсценировкой для продвижения Зеленского к своим целям. Президент намерен добиться принятия нового закона, позволяющего произвольно отнимать собственность у ставших неугодными представителей элиты под предлогом их «работы на Кремль». Зеленский намерен укрепить свою личную власть и в стране, и в парламенте, убрав его спикера Разумкова. Обычным поводом для этого является объявление неугодных «русскими агентами». И обставленная соответствующим образом провокация с Шефиром должна, скорее всего, по замыслу окружения украинского президента помочь ему в этом», — подытожил Сергей Простаков.

Юрий Голубь заметил, что на Украине в последние годы было совершено множество убийств, исполнители, заказчики и мотивы которых остались неизвестны. И чем громче в Киеве начинают искать «российский след», тем больше вероятность, что судьба последнего покушения будет такой же.

«Впрочем, неловкое нападение на далеко не самого яркого и влиятельного члена команды Зеленского, счастливое спасение всех, кто был в машине, во многом напоминает театральную постановку с целью повысить рейтинги. Для каждой аудитории будет придумана своя легенда. Для украинских нацистов — о руке Кремля, для остального населения — о мести олигархов за антиолигархический закон, который сейчас рассматривается в Раде», — рассказал Юрий Голубь.

Каталонские сепаратисты

New York Times опубликовало статью, в которой утверждается, что Москва контактирует с соратниками бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.

Посол России в Испании Юрий Корчагин завил, что Россия выступает за территориальную целостность страны и не предоставляет убежище каталонским сепаратистам.

«Почему испанцы, которые, казалось бы, должны владеть информацией, тоже все это перепечатывают? Это не может не вызывать удивления и негодования», — выразил удивление Корчагин.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Сергей Простаков отметил, что на примере с борьбой части жителей Каталонии за независимость хорошо виден идеологический кризис Европы. Из-за отсутствия объединяющих идей в ЕС внедряются, причем и из США, тезисы о необходимости защиты от «русской угрозы». Иначе уже становится невозможным объяснить актуальность прежде всего существования НАТО в прежнем виде.

«В реальности лидер сепаратистов скрылся в столице ЕС, а независимая Каталония, судя по лидерам движения за отделение, была бы даже более евроориентированной, чем Испания. Обвинения в адрес России становятся привычными и в чем-то дежурными. Но без этой лжи властям Запада, продолжающим иррационально ненавидеть Россию и стремиться ограничить ее развитие, трудно объяснить свою политику», — заключил Сергей Простаков.

Юрий Голубь заметил, что, если судить о масштабах российского внешнеполитического влияния по публикациям в западной прессе, можно переполниться гордостью — ни одни выборы, ни один митинг, ни одна оппозиционная партия не обходятся без руководящих указаний из Москвы.

«Желтые жилеты», волнения мигрантов — все это будто бы отдельные мелодии в симфонии российского могущества. Что ж, есть к чему стремиться. И все же будем скромнее: никакие российские кураторы не запускали сепаратизм в Каталонии, история которого насчитывает столетия, и никакие российские кураторы его не отменят», — добавил Юрий Голубь.

По его мнению, Испании предстоит самостоятельно решать свои внутриполитические проблемы. Для начала стоит объективно и честно разобраться в причинах явления, а не искать мифических зарубежных спонсоров.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.