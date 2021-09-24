Рубль остается в топ-20 самых популярных мировых валют второй месяц подряд

Москва, 24 сентября. Рубль остается в топ-20 самых популярных в мире валют второй месяц подряд, выяснили в системе межбанковских переводов SWIFT.

В международных расчетах доля российской валюты в августе достигала 0,18%. Такая ситуация в последний раз наблюдалась в феврале 2015 года. По словам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, основной причиной укрепления позиций рубля послужило решение Банка России повышать ключевую ставку.

На это также повлияли действия российских властей по переводу в рубли расчетов с некоторыми иностранными партнерами, сообщает РИА Новости. Однако эксперт ожидает, что рубль покинет рейтинг на фоне снижающихся цен на нефть к зиме.

Ранее доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Лазарь Бадалов объяснил популярность рубля за рубежом интересом спекулянтов. Курс российской валюты в последние годы отличается высокой волатильностью, что позволяет спекулянтам хорошо зарабатывать на ней, считает финансист.