Москва, 24 сентября. На данный момент Украина находится на стадии распада, и очень давно. Все эти годы она поддерживалась за счет Запада. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

В ходе прямого эфира для издания «Украина.ру» у политолога поинтересовались, могут ли высокие цены на газ спровоцировать экономический коллапс государства, социальное напряжение и развал. Эксперт отметил, что страну уже давно подталкивают к этому.

«Украина и так уже давным-давно вступила в процесс распада государственности, и Украина давным-давно вступила в стадию постоянного растущего социального напряжения. Да, это частично микшировалось за счет финансовой поддержки Запада, но эта поддержка быстро закончилась», — заявил Ищенко.

Он добавил, что деньги выделялись до 2016 года, затем финансирование практически прекратилось. Дальше напряжение среди населения размешивалось трудовой иммиграции. То есть, люди попросту уезжали из страны. Однако со временем никакой отдушины не останется, и тогда возникнут проблемы.

Ранее киевский политолог Михаил Погребинский заявил, что Украина никогда не станет полноценным участником Североатлантического Альянса.