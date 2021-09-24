Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 сентября 08:50
08:48
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон опровергла слухи о романе с Дэвидом Швиммером
08:45
Общество
Звезду «Гарри Поттера» госпитализировали после потери сознания во время игры в гольф
08:45
Политика
Политолог Ищенко: разрыв контракта между Францией и Австралией — политическое решение
08:45
Общество
Обращения в госорганы могут стать доступны через соцсети в России
08:41
Политика
Политолог Ищенко: «Газпрому» не стоит увеличивать транзит через Украину
08:40
Происшествия
Украинский певец Богдан Муха в одночасье лишился всей семьи
08:36
Экономика
Рубль остается в топ-20 самых популярных мировых валют второй месяц подряд
08:29
Общество
Молодежь и подростков назвали самой часто болеющей COVID-19 группой людей
08:28
Общество
Суд Петербурга перенес рассмотрение апелляции по делу историка Соколова
08:25
Политика
Политолог Ищенко: Украина вступила в процесс распада государственности
Все новости

Политолог Ищенко: Украина вступила в процесс распада государственности
Политика
Политолог Ищенко: Украина вступила в процесс распада государственности
Федеральное агентство новостей

Москва, 24 сентября. На данный момент Украина находится на стадии распада, и очень давно. Все эти годы она поддерживалась за счет Запада. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

В ходе прямого эфира для издания «Украина.ру» у политолога поинтересовались, могут ли высокие цены на газ спровоцировать экономический коллапс государства, социальное напряжение и развал. Эксперт отметил, что страну уже давно подталкивают к этому.

«Украина и так уже давным-давно вступила в процесс распада государственности, и Украина давным-давно вступила в стадию постоянного растущего социального напряжения. Да, это частично микшировалось за счет финансовой поддержки Запада, но эта поддержка быстро закончилась», — заявил Ищенко.

Он добавил, что деньги выделялись до 2016 года, затем финансирование практически прекратилось. Дальше напряжение среди населения размешивалось трудовой иммиграции. То есть, люди попросту уезжали из страны. Однако со временем никакой отдушины не останется, и тогда возникнут проблемы.

Ранее киевский политолог Михаил Погребинский заявил, что Украина никогда не станет полноценным участником Североатлантического Альянса.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Ищенко: Украина вступила в процесс распада государственности
украина газ ищенко распад
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru