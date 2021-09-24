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Больше 60% россиян хотели бы зарабатывать в два-три раза больше
Общество
Больше 60% россиян хотели бы зарабатывать в два-три раза больше
Федеральное агентство новостей

Москва, 24 сентября. Лишь 3% россиян считают идеальной свою зарплату, более 60% хотели бы получать в два-три раза больше, чем сейчас, следует из исследования банка «Открытие».

Абсолютно довольных доходами больше в Москве и Московской области (8%), но таких совсем нет на Северном Кавказе. Получать зарплату в два-три раза нынешней желает 61% респондентов, нарастить заработок в пять-семь раз хочет каждый пятый опрошенный, в 10-20 раз — 16% участников опроса.

При этом 51% респондентов заявил, что им хватает заработанных денег. Доля тех, кто считает свой доход достаточным выше всего в Московском регионе и на Дальнем Востоке (по 16%), в Центральном федеральном округе и на Урале такой ответ дали лишь по 6% респондентов. Чаще всего отвечали, что не укладываются в бюджет, жители ЦФО (47%) и Сибири (44%). Москвичи и жители Дальнего Востока давали такой ответ реже других — в 29% и 30% случаев соответственно.

Исследование проводилось 17-22 сентября. Специалисты по репрезентативной выборке опросили 1015 россиян от 18 до 65 лет, живущих в городах с населением не менее 100 тысяч человек, сообщает РИА Новости.

Ранее в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой сообщили, что зарплаты россиян выросли до показателей докризисного уровня. По методологии Международной организации труда уровень безработицы последовательно снижается, показатель достиг 4,8% по итогам июня.

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опрос доходы зарплаты
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