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Политолог Стариков: Порошенко и Зеленский — не самостоятельные политики
Политика
Политолог Стариков: Порошенко и Зеленский — не самостоятельные политики
Новостное агентство «Харьков».

Москва, 24 сентября. Ни одного представителя украинской власти нельзя считать самостоятельным политиком. Об этом заявил российский политолог Николай Стариков.

Журналистка издания «Украина.ру» Ангелина Николаева спросила у публициста, какой из президентов Украины хуже — Владимир Зеленский или Петр Порошенко. Он считает, что их нет смысла сравнивать.

«В сортах определенной субстанции, честно говоря, разбираться не очень хочется, это первое. Второе, есть еще характер. У кого-то он более мстительный, более мелочный, у кого-то менее. Санкции на такие действия всегда будет получаться марионетками у того, кто занимает позицию кукловода. В данном случае у американцев», — отметил Стариков.

Он добавил, что у Порошенко, в отличие от Зеленского, были другие задачи. Возможно, что-то изменилось в самой администрации президента США.

«Большая ошибка воспринимать Зеленского и Порошенко, кого бы то ни было на Украине, как самостоятельного политика. Там нет таких политиков, потому что любой самостоятельный политик будет понимать: благо страны — это главное», — резюмировал эксперт.

Ранее киевский политолог Михаил Погребинский заявил, что выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН дискредитирует его.

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Все новости / Политика / Политолог Стариков: Порошенко и Зеленский — не самостоятельные политики
Николай Стариков украина порошенко зеленский
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