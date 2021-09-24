Депутат Рады Гончаренко раскритиковал Зеленского за закон «Об олигархах»

Киев, 24 сентября. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что принятие закона «Об олигархах» может в будущем привести к бегству президента Владимира Зеленского из Украины.

В Telegram-канале парламентарий от партии «Европейская солидарность» заявил, что законопроект превращает страну в «монархию под руководством Владимира Первого». По его словам, «это большая коррупция», так как определять плохих и хороших будет Зеленский. Тем, кто не захочет попадать в реестр олигархов, придется носить деньги чемоданами в офис президента на Банковой улице, считает Гончаренко.

Кроме того, закон позволит влиять на СМИ, отметил депутат. По его словам, это не пройдет на Украине и завершится для Зеленского побегом в российский Ростов.

«Владимир Александрович, я хочу вам напомнить одно, что все это на Украине не пройдет и завершится одним — Ростовом», — уточнил депутат Рады.

Ранее политолог Михаил Погребинский заявил, что новый закон о деолигархизации даст СНБО псевдолегальные обоснования для произвола, который они творят. По его словам, Зеленский вместе со своей командой сможет самостоятельно назначать олигархом того, кого захотят. Это даст ему возможность применять всевозможные санкции против неугодных ему людей.