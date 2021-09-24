БМП HEMTT A4 возглавил топ-5 самых проходимых военных бронемашин

Москва, 24 сентября. Эксперты составили топ-5 самых мощных и проходимых военных грузовиков разных стран мира, возглавил рейтинг тактический БМП HEMTT A4.

Машина имеет двигатель Caterpillar мощностью 500 лошадиных сил. Всего собирается семь комплектаций БМП, в том числе погрузочно-разгрузочный универсал, перевозчик самоуправляемых боеголовок и мобильный эвакуатор.

На второй позиции разместился автомобиль Tatra T816 LIWA с качающейся полуосью на каждом ведущем колесе. Грузовик используется в малых армиях стран ЕС, в США и ближневосточных государствах. Тройку лидеров замыкает сочетающий особенности грузовика и внедорожника Mercedes Unimog U 4000/5000 с двигателем мощностью в 231 лошадиную силу и крутящим моментом 900 Нм.

Четвертым и пятым в топе стали UA Navistar International 7000 с 330-сильным дизельным агрегатом DT 466 и оптимизированный для полярных широт Oshkosh MATV. Последний автомобиль доступен в гражданском и в военном вариантах, сообщает сайт «Актуальные новости».

Ранее в Минобороны сообщили, что более 240 современных и модернизированных танков будут предоставлены российским сухопутным войскам в 2021 году. Обновление и модернизация коснулись боевых машин Т-72б3М, Т-80БВМ и Т-90 «Прорыв».