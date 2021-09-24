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Политолог Стариков: покушение на Шефира — это сигнал

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 08:07
Политика
Политолог Стариков: покушение на Шефира — это сигнал
Prt Scr youtube.com  /  Dsnews

Москва, 24 сентября. Люди, стрелявшие по машине первого помощника президента Украины Сергея Шефира, не собирались его убивать. Это был сигнал или намек. Об этом заявил политолог Николай Стариков.

В интервью для «Украина.ру» публицист и писатель рассмотрел случившийся 22 сентября инцидент. Неизвестные обстреляли автомобиль украинского политика. Сам он не пострадал, но водитель был ранен и доставлен в больницу.

«Я думаю, что это сигнал. Потому что, когда хотят кого-то убить, в большинстве случаев убивают. Я думаю наши зрители видели картинки. Смотрите, четыре пули попали в шофера. Шофер с левой стороны автомобиля. Так вот якобы жертва покушения сидит за водителем, и не слева, а справа. То есть, если стреляют по водителю с левой стороны, то это значит, что хотят попасть, в крайнем случае, в водителя, или в никуда, просто в автомобиль, и ни в коем случае не хотят попасть в того, кого объявляют жертвой покушения. Перед нами, конечно, привет, сигнал, намек, как хотите это понимайте», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что это, скорее всего, внутренние разборки. Никакая внешняя политика Украины или прочие вопросы тут не причем.

Ранее замглавы МВД страны Евгений Енин рассказал, что стрельба по автомобилю помощника президента Украины Сергея Шефира велась патронами калибра 7,62, которые производятся в Венгрии.

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Все новости / Политика / Политолог Стариков: покушение на Шефира — это сигнал
Николай Стариков украина шефир
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