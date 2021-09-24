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Больше половины россиян присматриваются к вакансиям во время работы
Общество
Больше половины россиян присматриваются к вакансиям во время работы
pixabay.com  /  StartupStockPhotos

Москва, 24 сентября. Большинство россиян ищут новое место работы, пока работают на старой. Об этом рассказали 68% опрошенных.

Порядка 58% респондентов в возрасте до 24 лет не начинают поиски новой работы, пока не уволятся. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, передает ТАСС.

При этом мужчины чаще женщин пытаются устроиться на работы, будучи трудоустроенными (71% и 65% соответственно). Также респонденты с доходом менее 30 тысяч рублей не просматривают новые вакансии, пока не уволятся.

«Среди тех, кто не ищет новую работу, пока не уволятся, — россияне до 24 лет (58%), а также опрошенные с доходом менее 30 тыс. рублей (42%). Напротив, о подобном опыте намного чаще других рассказывали респонденты от 35 до 44 лет (75%) и с доходом свыше 80 тыс. рублей (76%)», — сказано в исследовании.

Ранее стало известно, что около 30% россиян считают идеальным отпуск длиной в четыре недели. Почти четверть — 23% опрошенных — считают, что для хорошей разгрузки одного месяца не хватит. Респонденты проголосовали, что отпуск должен быть продолжительностью более четырех недель.

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