Большое количество пуха поможет отличить хороший пуховик от плохого

Москва, 24 сентября. Характеристики утеплителя, материал верха и маркировка пуховика должны играть решающую роль при выборе одежды для холодной погоды

Количество пера в пуховике более 20% от общего объема утеплителя приведет к потере тепловых свойств и увеличению веса куртки. Тепло сохраняет пух, а не перья. Проверить подлинность изделия можно по Data matrix коду, нанесенному на изделие, и через приложение «Честный ЗНАК», рассказала эксперт компании по производству пуховой одежды БАСК Инесса Дойкова, информируют «Известия»

В состав качественного пуховика должны входить материал верха, пуховой наполнитель в чехле и подкладочной ткани, отметила эксперт. По словам специалиста, важно обращать внимание на фурнитуру куртки, его удобство и функциональность.

Наиболее модные модели жилета на эту осень показал стилист, модный эксперт и телеведущий Александр Рогов. Модели из грубой вязки, которые иногда называют «дедовскими» из-за ретровида, а также экземпляры с узорами в виде горизонтальных полосок или клетке будут в тренде в этот осенний сезон.