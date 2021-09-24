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Большое количество пуха поможет отличить хороший пуховик от плохого

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 07:58
Общество
Большое количество пуха поможет отличить хороший пуховик от плохого
pixabay.com

Москва, 24 сентября. Характеристики утеплителя, материал верха и маркировка пуховика должны играть решающую роль при выборе одежды для холодной погоды

Количество пера в пуховике более 20% от общего объема утеплителя приведет к потере тепловых свойств и увеличению веса куртки. Тепло сохраняет пух, а не перья. Проверить подлинность изделия можно по Data matrix коду, нанесенному на изделие, и через приложение «Честный ЗНАК», рассказала эксперт компании по производству пуховой одежды БАСК Инесса Дойкова, информируют «Известия»

В состав качественного пуховика должны входить материал верха, пуховой наполнитель в чехле и подкладочной ткани, отметила эксперт. По словам специалиста, важно обращать внимание на фурнитуру куртки, его удобство и функциональность.

Наиболее модные модели жилета на эту осень показал стилист, модный эксперт и телеведущий Александр Рогов. Модели из грубой вязки, которые иногда называют «дедовскими» из-за ретровида, а также экземпляры с узорами в виде горизонтальных полосок или клетке будут в тренде в этот осенний сезон.

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