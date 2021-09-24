Конгресс США поддержал ужесточение санкций против суверенного долга России

Вашингтон, 24 сентября. Палата представителей американского Конгресса одобрила инициативу, предполагающую ужесточение санкции против суверенного долга России.

Согласно такой инициативе, американцам нельзя покупать или продавать вновь выпущенные российские суверенные долговые обязательства. Такое решение было принято за приписываемое Москве вмешательство в выборы США, говорится на сайте нижней палаты Конгресса.

Включение этой инициативы в проект оборонного бюджета было поддержано законодателями на прошлой неделе. Под запрет попадают облигации в любой валюты, которые были выпущены Центробанком России, Фондом национального благосостояния России и Федеральным казначейством России со сроком погашения более 14 дней. Также, согласно инициативе, аппарат директора Национальной разведки США должен отчитываться об иностранном вмешательстве в американские выборы.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков счел преждевременным обсуждать планы США об ужесточении санкций против России. Недавно американские конгрессмены одобрили законопроект, регламентирующий ужесточить санкции против РФ. В частности, ограничительные меры предлагается ввести против 35 российских высокопоставленных лиц.