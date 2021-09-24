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Житель Подмосковья выращивает тыквы-рекордсмены весом более 600 килограммов

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 07:35
Общество
Житель Подмосковья выращивает тыквы-рекордсмены весом более 600 килограммов
pexels.com  /  Jacqueline Smith

Москва, 24 сентября. Фермер из города Луховицы Московской области Андрей Гусев выращивает тыквы, бьющие рекорды России.

Первый подобный урожай мужчина получил еще три года назад. Выращенная тыква сорта «Атлантик Гигант» достигла 645 килограммов, став рекордсменом страны. Сам фермер скромничает, приводя в пример самый большой плод мира, который достиг веса в 1190 кг, передает телеканал «360».

Грядущий год сулит Гусеву возможность побить собственный рекорд. Из посаженых семян взошли девять тыкв общим весом на три тонны. Фермер уточнил, что растут овощи на чистой органике без подкорма.

Три самых удавшихся тыквы отправятся на всероссийский конкурс «Аптекарский огород». Фермер уверен, что рекорд свой он уже побил. По предварительным результатам, самая большая тыква вышла на 690 килограммов. Точный вес зафиксируют уже на самом конкурсе.

Гусев отметил, что ожидал больший прирост, однако ранние заморозки подкрались незаметно. Но и так фермер не расстраивается, ведь он снова вырастил новую чемпионку России.

Угощать урожаем будут на конкурсе. Там же разыграют и семена, из которых в следующем году, возможно, вырастет очередной рекордсмен.

Другим достижением похвастался подросток из Иллинойса. На его крючок попалась щука более метра длиной, что обеспечило мальчику рекорд штата.

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подмосковье рекорд россии тыквы
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