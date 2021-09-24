Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 сентября 08:49
08:48
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон опровергла слухи о романе с Дэвидом Швиммером
08:45
Общество
Звезду «Гарри Поттера» госпитализировали после потери сознания во время игры в гольф
08:45
Политика
Политолог Ищенко: разрыв контракта между Францией и Австралией — политическое решение
08:45
Общество
Обращения в госорганы могут стать доступны через соцсети в России
08:41
Политика
Политолог Ищенко: «Газпрому» не стоит увеличивать транзит через Украину
08:40
Происшествия
Украинский певец Богдан Муха в одночасье лишился всей семьи
08:36
Экономика
Рубль остается в топ-20 самых популярных мировых валют второй месяц подряд
08:29
Общество
Молодежь и подростков назвали самой часто болеющей COVID-19 группой людей
08:28
Общество
Суд Петербурга перенес рассмотрение апелляции по делу историка Соколова
08:25
Политика
Политолог Ищенко: Украина вступила в процесс распада государственности
Все новости

Таиландские таксисты разбили огороды в своих машинах
Общество
Таиландские таксисты разбили огороды в своих машинах
ФБА «Экономика сегодня»  /  Кристина Мурашова

Бангкок, 24 сентября. В Таиланде спрос на такси значительно снизился из-за пандемии коронавируса. Таксисты из компании Ratchapruek сделали из автомобилей мини-огороды для выращивания зелени и овощей.

Бизнес-консультант Ratchapruek Тапакорн Асавалерткул отметил, что автомобили «стали простым металлом». Поэтому в них решили сделать огороды. Овощи выращивают на крышах и капотах 300 машин, сообщает Reuters. Таксисты садят семена и ростки баклажанов, огурцов, перца чили, базилика и других овощей. Землю для овощей таксисты держат в плотной пленке.

Администратор компании Ratchapruek Камолпорн Буннитийонг отметил, что огороды в определенной степени помогли снизить стресс, но они решают проблему лишь временно.

«Правительство также должно что-то сделать, чтобы помочь нам», — отметил Буннитийонг.

В Таиланде к данному моменту зарегистрировано свыше 1,5 млн случаев коронавируса. От COVID-19 в стране умерли 15,6 тыс. человек, пока вакцины от инфекции получили лишь около 20% населения.

Ранее полиция Таиланда провела рейд в клинике для лечения коронавируса и выявила ряд немедицинских нарушений. Выяснилось, что пациенты госпиталя занимались групповым сексом в стенах медучреждения, некоторые больные принимали наркотики.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Таиландские таксисты разбили огороды в своих машинах
таиланд такси огород
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru