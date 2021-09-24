Таиландские таксисты разбили огороды в своих машинах

Бангкок, 24 сентября. В Таиланде спрос на такси значительно снизился из-за пандемии коронавируса. Таксисты из компании Ratchapruek сделали из автомобилей мини-огороды для выращивания зелени и овощей.

Бизнес-консультант Ratchapruek Тапакорн Асавалерткул отметил, что автомобили «стали простым металлом». Поэтому в них решили сделать огороды. Овощи выращивают на крышах и капотах 300 машин, сообщает Reuters. Таксисты садят семена и ростки баклажанов, огурцов, перца чили, базилика и других овощей. Землю для овощей таксисты держат в плотной пленке.

Администратор компании Ratchapruek Камолпорн Буннитийонг отметил, что огороды в определенной степени помогли снизить стресс, но они решают проблему лишь временно.

«Правительство также должно что-то сделать, чтобы помочь нам», — отметил Буннитийонг.

В Таиланде к данному моменту зарегистрировано свыше 1,5 млн случаев коронавируса. От COVID-19 в стране умерли 15,6 тыс. человек, пока вакцины от инфекции получили лишь около 20% населения.

Ранее полиция Таиланда провела рейд в клинике для лечения коронавируса и выявила ряд немедицинских нарушений. Выяснилось, что пациенты госпиталя занимались групповым сексом в стенах медучреждения, некоторые больные принимали наркотики.