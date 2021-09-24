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Дорогостоящий краснокнижный гриб необычной формы нашли в Приморье
Общество
Дорогостоящий краснокнижный гриб необычной формы нашли в Приморье
pixabay.com

Владивосток, 24 сентября. Местные жители обнаружили в лесу необычный гриб, который в народе называют «дедом». Диковинку нашли в Приморье.

Оказалось, что необычная находка может стоить целого состояния. Приморцы опубликовали в Сети фотографию гриба. По форме он напоминает бороду бело-рыжего цвета, отсюда и название «дед». Плодовик занесен в Красную книгу России, добывать его запрещено. Однако на черном рынке его стоимость может доходить до круглых сумм.

Один из пользователей отметил, что этот гриб является вкусным и очень полезен для здоровья желудочно-кишечного тракта. Местная жительница отметила, что китайцы и японцы готовы заплатить за «деда» большие деньги. Также она рассказала, что прошлый год выдался очень урожайным на этот гриб, передает PRIMPRESS.

Недавно, в лесах города Кулебаки в Нижегородской области местный житель обнаружил гриб боровик необычайно больших размеров.

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