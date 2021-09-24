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Политолог Стариков предположил, что Канада может вступить в AUKUS
Политика
Политолог Стариков предположил, что Канада может вступить в AUKUS
nstarikov.ru  /  Николай Стариков

Москва, 24 сентября. Поскольку AUKUS является англосаксонским союзом, то следующим государством, вступившим в него, может стать Канада. Об этом заявил политолог Николай Стариков.

В интервью для издания «Украина.ру» он заявил, что в теории пополнить новый альянс может любая страна. Однако у него есть территориальная привязка — Индо-Тихоокеанский регион.

«На самом деле как говорится, кто угодно (может вступить — Прим. ред.). Поскольку это англосаксонский (союз), то, по идее, туда бы Канаду хорошо включить, но Канада находится в другом регионе, а союз такой задуман региональный», — отметил политолог.

Он добавил, что если говорить об Австралии, то она расположена рядом с Азией, и Вторая мировая война показала, что и она может быть замешана в вооруженных конфликтах. Сам блок AUKUS направлен против Китая, но также союз будет противодействовать России.

Ранее французский журналист и писатель Дмитрий де Кошко в ходе прямого эфира с Медиагруппой «Патриот» объяснил, почему Австралия поменяла свое решение относительно поставок атомных подводных лодок, и по каким причинам в новый военный союз AUKUS не пригласили морскую державу — Францию.

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Все новости / Политика / Политолог Стариков предположил, что Канада может вступить в AUKUS
Николай Стариков канада aukus
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