СК России проверит информацию из соцсетей о возможных атаках на школы

Москва, 24 сентября. Недавно произошедшая в Перми трагедия вызвала резонанс среди общественности. В социальных Сетях стала появляться информация о подростках, которые хотят сделать подобное.

Следственный комитет России уже начал проверки данных о возможной подготовке к нападению на учебные заведения. Информацию об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

По его словам, случившееся в университете Перми сподвигло некоторых несовершеннолетних на повторение аналогичных преступлений. Проверочные мероприятия были организованы в Ростове-на-Дону и в Вологодской области, заявил Бастрыкин.

Ужасная трагедия произошла недавно, 20 сентября. Вооруженный студент первого курса ворвался на территорию Пермского государственного университета и открыл стрельбу по находившимся там людям. В результате происшествия погибли шесть человек, более 40 получили ранения.