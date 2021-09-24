Брошенная машина спровоцировала огромную пробку в Южно-Сахалинске

Южно-Сахалинск, 24 сентября. Очередная пробка организовалась на улице Транзитной, а также на Ленина от Украинской до Пенсионного фонда. Причиной этого стала машина, которую водитель оставил на проезжей части.

Машина стояла на дороге после железнодорожного переезда. В результате водители других автомобилей были вынуждены передвигаться по одной полосе вместо двух. Автомобиль был там припаркован с 23 сентября. Соответствующей информацией поделился сайт Sakhalin.info.

Примерно в 23:00 автомобиль стоял с включенными аварийными сигналами, а утром 24 сентября люди приняли его за припаркованную легковушку. Сотрудники правоохранительных органов получили сообщение об этой машине. Госавтоинспекторы приехали на место инцидента и эвакуировали брошенный транспорт.

Авария ранее остановила движение автомобилей на въезде в Барнаул. В ДТП приняли участие четыре машины. Пробка оценивалась в шесть баллов.