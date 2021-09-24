Авиакомпания «Аврора» получит 45 самолетов на 57 млрд рублей до 2025 года

Хабаровск, 24 сентября. Дальневосточная авиакомпания «Аврора» получит 45 отечественных самолетов типа «Байкал», Л-410, Ил-114-300 и SSJ-100 на сумму 57 млрд рублей до 2025 года.

Минпромторг направил «Авроре» предложения по ценам и условиям поставки воздушных судов. Всего до 2025 года планируется передать 45 самолетов. Информацию об этом сообщил глава министерства Денис Мантуров на встрече с коллегой из Минвостокразвития Алексеем Чекунковым.

Они обсудили развитие авиационной промышленности в Комсомольске-на-Амуре, а также создание в рамках проекта «Комсомольск» новой площадки развития производства региональной и беспилотной авиации «Амур». Сейчас в парке «Авроры» находятся десять среднемагистральных воздушных судов Airbus А319 и 13 самолетов Bombardier.

Ранее стало известно, что Utair обновил правила перевоза животных в салонах самолета. Теперь клиенты авиакомпании смогут летать с питомцами в салоне воздушного судна.