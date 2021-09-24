Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 сентября 07:15
07:14
Общество
Психолог Прокопьева посоветовала стратегию в общении с эгоистами
07:13
Общество
Психолог Метальникова оценила влияние удаленки на школьников
07:05
Общество
Больше половины россиян признались, что не высыпаются
07:03
Происшествия
Брошенная машина спровоцировала огромную пробку в Южно-Сахалинске
06:59
Общество
Авиакомпания «Аврора» получит 45 самолетов на 57 млрд рублей до 2025 года
06:58
Политика
Итальянский депутат назвал санкции ЕС в отношении России ошибкой
06:54
Политика
Кива назвал безосновательными слова Зеленского в адрес России из-за Крыма
06:53
Политика
Политолог Стариков: создание AUKUS преследует несколько целей
06:37
Общество
Объекты водоочистки модернизируют в Тульской области
06:37
Политика
Политолог Погребинский: встречи Зеленского и Путина не будет
Все новости

Итальянский депутат назвал санкции ЕС в отношении России ошибкой
Политика
Итальянский депутат назвал санкции ЕС в отношении России ошибкой
pixabay.com

Рим, 24 сентября. Призыв Европарламента расследовать действия «Газпрома» из-за увеличения стоимости газа показывает, что антироссийская повестка ЕС является контрпродуктивной и вредит рынку Европы.

Соответствующее заявление во время разговора с РИА Новости сделал депутат парламента итальянской области Венето Стефано Вальдегамбери. Недавно стало известно, что ряд европейских депутатов сообщил, что российская компания якобы ограничивает транзит голубого топлива в Европу, в результате чего увеличивается его стоимость, а потом и счета за энергию для потребителей, все для «получения согласия» на старт трубопровода «Северный поток — 2».

Вальдегамбери заявил, что к увеличению стоимости газа и коллапсу агропищевого экспорта привели ошибочные решения и санкции Европы. По словам депутата, требования расследования являются «бесполезными и тенденциозными», так как Европа на постоянной основе вводит против Москвы санкции по «несуществующим поводам».

Российский сенатор Алексей Пушков недавно заявил, что новые санкции США в сторону России являются политическим экстремизмом. Речь идет о законопроекте введения ограничений отношении 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Итальянский депутат назвал санкции ЕС в отношении России ошибкой
италия газ европа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru