Рим, 24 сентября. Призыв Европарламента расследовать действия «Газпрома» из-за увеличения стоимости газа показывает, что антироссийская повестка ЕС является контрпродуктивной и вредит рынку Европы.

Соответствующее заявление во время разговора с РИА Новости сделал депутат парламента итальянской области Венето Стефано Вальдегамбери. Недавно стало известно, что ряд европейских депутатов сообщил, что российская компания якобы ограничивает транзит голубого топлива в Европу, в результате чего увеличивается его стоимость, а потом и счета за энергию для потребителей, все для «получения согласия» на старт трубопровода «Северный поток — 2».

Вальдегамбери заявил, что к увеличению стоимости газа и коллапсу агропищевого экспорта привели ошибочные решения и санкции Европы. По словам депутата, требования расследования являются «бесполезными и тенденциозными», так как Европа на постоянной основе вводит против Москвы санкции по «несуществующим поводам».

Российский сенатор Алексей Пушков недавно заявил, что новые санкции США в сторону России являются политическим экстремизмом. Речь идет о законопроекте введения ограничений отношении 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов.