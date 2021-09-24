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Кива назвал безосновательными слова Зеленского в адрес России из-за Крыма

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 06:54
Политика
Кива назвал безосновательными слова Зеленского в адрес России из-за Крыма
facebook.com  /  Илья Кива

Киев, 24 сентября. Депутат Верховной рады от партии ОПЗЖ Илья Кива раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, осудившего на ГА ООН Россию за задержания подозреваемых в диверсии в Крыму.

Илья Кива считает безосновательным слова Зеленского, так как он сам незаконно преследует оппозиционных украинских политиков, в числе которых Виктор Медведчук. Об этом парламентарий написал в Telegram.

«Он создает тоталитарно-преступный режим, который грабит и уничтожает свою страну, при котором от голода, войны и болезней умирают люди», — заявил Кива.

Украинский депутат напомнил президенту, что тот заблокировал телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также наложил санкции против украинцев без суда и следствия.

«Все, что нужно знать о лжи, трусости и лицемерии!» — заключил Кива.

Ранее Кива назвал причину русофобской политики Зеленского. Вступление на пост главы государства сильно повлияло на высказывания Зеленского. Еще в 2014 году, выступая в Луганской Народной Республике (ЛНР), он называл русских братьями украинского народа. Однако затем позиция Зеленского значительно изменилась, и он начал видеть в России врага.

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крым зеленский кива
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