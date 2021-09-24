Политолог Стариков: создание AUKUS преследует несколько целей

Москва, 24 сентября. Появление оборонного союза — это сигнал Китаю, России и щелчок по носу европейцам. Об этом заявил российский политолог Николай Стариков.

Журналистка издания «Украина.ру» Ангелина Николаева поинтересовалась у эксперта, зачем нужен был союз AUKUS, если уже существует НАТО. По его мнению, у англосаксов есть несколько причин, почему они пошли на этот шаг.

«Совсем недавно генсек НАТО говорил, что НАТО прямо-таки вот-вот начнет войну с Китаем, балансирует, и все из-за того же самого Тайваня. Ну представляете, вот эту статью читает поляк, немец или, не знаю, эстонец какой-нибудь. Сидит и думает: «А вот какого рожна мне, эстонцу/поляку/немцу воевать из-за Тайваня с Китаем», — отметил Стариков.

Он добавил, что эти страны понимают, что спрашивать их никто не будет, если начнется вооруженный конфликт. Однако они вдвое недовольны, поскольку война будет из-за страны на другом конце света. Поэтому и понадобилась отдельная структура, которая будет отвечать за опасность Китая.

«Нужно дать щелчок по носу европейцам, потому что в рамках создания этого военного блока произошло такое неприятное для французов событие, как разрыв контракта на 65-66 млрд долларов на постройку нескольких атомных подводных лодок. То есть, как всегда, несколько целей преследуется. Создается новый блок, сигнал Китаю, сигнал России, щелчок по носу Европе», — резюмировал политолог.

Ранее координатор Евразийского центра «Via Evrazia» Александр Сивилов заявил, что дни НАТО сочтены из-за AUKUS.