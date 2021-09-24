Объекты водоочистки модернизируют в Тульской области

Тула, 24 сентября. В Тульской области модернизируют 13 объектов водоочистки. Информацию об этом сообщил представитель регионального правительства.

Власти Тульской области считают проблему очистных сооружений одной из самых актуальных. Министр ЖКХ России Ирек Файзуллин встретился с губернатором региона Алексеем Дюминым. Они обсудили вопрос строительства и реконструкции систем очистки канализации.

За последние несколько лет в регионе построено и модернизировано шесть очистных сооружений. Из областного бюджета на это было выделено более 350 млн рублей. По словам Дюмина, региону требуется поддержка из федерального бюджета.

Также он подчеркнул, что проблема экологической безопасности является одной из самых важных для Тульской области в особенности из-за чернобыльского наследия.

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