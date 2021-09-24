Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 сентября 07:15
07:14
Общество
Психолог Прокопьева посоветовала стратегию в общении с эгоистами
07:13
Общество
Психолог Метальникова оценила влияние удаленки на школьников
07:05
Общество
Больше половины россиян признались, что не высыпаются
07:03
Происшествия
Брошенная машина спровоцировала огромную пробку в Южно-Сахалинске
06:59
Общество
Авиакомпания «Аврора» получит 45 самолетов на 57 млрд рублей до 2025 года
06:58
Политика
Итальянский депутат назвал санкции ЕС в отношении России ошибкой
06:54
Политика
Кива назвал безосновательными слова Зеленского в адрес России из-за Крыма
06:53
Политика
Политолог Стариков: создание AUKUS преследует несколько целей
06:37
Общество
Объекты водоочистки модернизируют в Тульской области
06:37
Политика
Политолог Погребинский: встречи Зеленского и Путина не будет
Все новости

Объекты водоочистки модернизируют в Тульской области

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 06:37
Общество
Объекты водоочистки модернизируют в Тульской области
vk.com  /  Республика Карелия – Глава

Тула, 24 сентября. В Тульской области модернизируют 13 объектов водоочистки. Информацию об этом сообщил представитель регионального правительства.

Власти Тульской области считают проблему очистных сооружений одной из самых актуальных. Министр ЖКХ России Ирек Файзуллин встретился с губернатором региона Алексеем Дюминым. Они обсудили вопрос строительства и реконструкции систем очистки канализации.

За последние несколько лет в регионе построено и модернизировано шесть очистных сооружений. Из областного бюджета на это было выделено более 350 млн рублей. По словам Дюмина, региону требуется поддержка из федерального бюджета.

Также он подчеркнул, что проблема экологической безопасности является одной из самых важных для Тульской области в особенности из-за чернобыльского наследия.

Недавно, мэр Москвы Сергей Собянин посетил церемонию открытия центральной части парка на Павелецкой площади в российской столице.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Объекты водоочистки модернизируют в Тульской области
тульская область модернизация водоочистка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru