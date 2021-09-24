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Политолог Погребинский: встречи Зеленского и Путина не будет
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Политолог Погребинский: встречи Зеленского и Путина не будет
Политика
Политолог Погребинский: встречи Зеленского и Путина не будет
Новостное агентство «Харьков».

Москва, 24 сентября. Встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина никогда не состоится. Об этом заявил киевский политолог Михаил Погребинский,

В интервью для YouTube-канала «Украина.ру» эксперт отметил, что саммит между Киевом и Москвой состоится только в случае, если в команде Зеленского произойдет что-то сверхъестественное. Главам государств не о чем разговаривать.

Погребинский вспомнил выступления украинского лидера за прошедшие три года. В 2019 он много говорил о войне в Донбассе. В 2020 меньше упоминал ее. В 2021 из его речей практически пропали тезисы о вооруженном конфликте на востоке страны, но появилась «Крымская платформа».

«Те вопросы, которые находятся в компетенции президента, выполнение Минских соглашений, которые должны были прекратить войну, он не решает и вообще о них не говорит, нет же упоминания этого. А те вопросы, которые вне его компетенции... Ну, например, не может вернуть Крым, но он может обращаться к «Крымской платформе», где собираются второстепенные и третьестепенные лидеры разных стран, или даже к ООН, которая не прислала своих представителей», — подчеркнул Погребинский.

По его мнению, вопросы, которые могут решить главы других государств, он пытается взять на себя. Однако дать то, что нужно украинцам, он не может или не хочет.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможную встречу президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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Михаил Погребинский украина путин зеленский
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