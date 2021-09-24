Дэниелу Крэйгу присвоили звание почетного коммандера ВМФ Великобритании

Лондон, 24 сентября. Актер Дэниел Крейг стал почетным коммандером ВМФ Великобритании, звание артист получил за роль английского разведчика Джеймса Бонда, сообщается на сайте британского флота.

Объявление о назначении Крейга почетным коммандером было опубликовано на фоне выхода в прокат нового фильма о Бонде «Не время умирать», в котором актер сыграл агента 007 в пятый и в последний раз.

«Актер Дэниел Крейг был назначен почетным командующим Королевским флотом, что соответствует экранному званию Джеймса Бонда», — сообщает ВМФ Великобритании.

Назначение Крейга назвали признанием его личной поддержки британских вооруженных сил. В ВМФ Британии подчеркнули, что это связывает артиста с «созданным под видом вымышленного британского агента секретной службы» наследием. В ВМС подчеркнули, что почетные офицеры обладают богатым опытом, все они по-своему вносят вклад в укрепление связей флота с обществом, которому тот служит. Крейг назвал назначение на высокий пост привилегией и большой честью.

Ранее артист заявил, что скрипт к последнему фильму «бондианы» с его участием — грядущей картине «Не время умирать» — менялся во время съемок. Осложняющим съемки фактором могла стать замена режиссера — проект после ухода Дэнни Бойла возглавил Кэри Фукунаге.