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Дэниелу Крэйгу присвоили звание почетного коммандера ВМФ Великобритании
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Дэниелу Крэйгу присвоили звание почетного коммандера ВМФ Великобритании
Общество
Дэниелу Крэйгу присвоили звание почетного коммандера ВМФ Великобритании
Global Look Press  /  Kevin Sullivan

Лондон, 24 сентября. Актер Дэниел Крейг стал почетным коммандером ВМФ Великобритании, звание артист получил за роль английского разведчика Джеймса Бонда, сообщается на сайте британского флота.

Объявление о назначении Крейга почетным коммандером было опубликовано на фоне выхода в прокат нового фильма о Бонде «Не время умирать», в котором актер сыграл агента 007 в пятый и в последний раз.

«Актер Дэниел Крейг был назначен почетным командующим Королевским флотом, что соответствует экранному званию Джеймса Бонда», — сообщает ВМФ Великобритании.

Назначение Крейга назвали признанием его личной поддержки британских вооруженных сил. В ВМФ Британии подчеркнули, что это связывает артиста с «созданным под видом вымышленного британского агента секретной службы» наследием. В ВМС подчеркнули, что почетные офицеры обладают богатым опытом, все они по-своему вносят вклад в укрепление связей флота с обществом, которому тот служит. Крейг назвал назначение на высокий пост привилегией и большой честью.

Ранее артист заявил, что скрипт к последнему фильму «бондианы» с его участием — грядущей картине «Не время умирать» — менялся во время съемок. Осложняющим съемки фактором могла стать замена режиссера — проект после ухода Дэнни Бойла возглавил Кэри Фукунаге.

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великобритания крейг джеймс бонд
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