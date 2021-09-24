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Иран отказался проводить встречу по ядерной сделке на Генассамблее ООН
Политика
Иран отказался проводить встречу по ядерной сделке на Генассамблее ООН
un.org  /  Steven Bornholtz / UN Photo

Нью-Йорк, 24 сентября. Участники иранской ядерной сделки не станут собираться на полях Генассамблеи ООН в связи с позицией Ирана.

Европейские участники настаивали на встрече в рамках недели высокого уровня в ООН. Однако Тегеран отказался от предложенного формата в пользу переговоров в Вене, сообщает со ссылкой на источник в дипломатических кругах газета «Известия».

Другой причиной того, что встреча не состоялась, оказалась позиция Пекина. Китайские дипломаты до последнего момента не были уверены в своем присутствии на ГА ООН из-за эпидемиологической ситуации, уточнил собеседник издания. В результате встреча не была включена в график.

Опрошенные изданием эксперты считают, что Иран отказался от переговоров из-за нежелания новой администрации встречаться с американской стороной. Поэтому единственной площадкой для диалога оказалась Вена.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел первую рабочую встречу с коллегой из Великобритании Элизабет Трасс, обсудив с ней необходимость возвращения Ирана к переговорам по ядерной сделке. Кроме того, стороны затронули тему Афганистана.

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