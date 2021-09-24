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СКР: правоохранители предотвратили нападение на школу в Красноярском крае
Происшествия
СКР: правоохранители предотвратили нападение на школу в Красноярском крае
Пресс-служба СК РФ

Красноярск, 24 сентября. Готовившего нападение на школу в Красноярском крае молодого человека задержали, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Глава СКР в интервью ТАСС сообщил, что в Красноярском крае правоохранители предотвратили нападение на школу. Был задержан молодой человек, который намеревался совершить атаку. Подробностей Бастрыкин не привел.

Также он рассказал, что за последние годы было совершено около десятка нападений. Атакам подвергались учебные заведения в различных регионах.

Напомним, что 20 сентября студент-первокурсник в Перми совершил вооруженное нападение на персонал и студентов ПГНИУ. Молодой человек пришел в помещение вуза и открыл стрельбу. Жертвами атаки стали шесть человек, еще 43 получили ранения и травмы.

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бастрыкин следственный комитет красноярский край нападение на школу
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